ROMA – All’aeroporto di Roma Fiumicino ogni giorno arrivano circa 200 uomini d’affari al giorno. Quasi tutti manager di multinazionali con sede in Italia che hanno ovviamente il permesso di circolare nei giorni del coronavirus per motivi di lavoro. Queste persone però non vengono sottoposte alla quarantena anti-Covid, a differenza di chiunque altro arrivi, dal 3 aprile in poi, in Italia. Il caso è stato sollevato dalla trasmissione Rai Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele

A questo punto la domanda sorge spontanea: e se tra di loro ci fossero degli asintomatici? I manager in arrivo dall’estero possono stare in Italia un massimo di 72 ore, anche se poi i giorni di permanenza diventano cinque, poiché è semplice ottenere una proroga di 48 ore per “fondati motivi”.

Dunque, alla partenza verso l’Italia, è sufficiente una autocertificazione sanitaria e indossare la mascherina. Infine un controllo della febbre una volta in Italia: punto e stop. Una procedura che appare pericolosissima, un’altro buco da parte del governo.

Coronavirus, verso prolungamento misure fino al 2 maggio.

Si va verso un prolungamento di due settimane delle attuali misure restrittive previste dal dpcm in scadenza il 13 aprile, con una probabile ulteriore proroga delle misure di isolamento a casa almeno fino al 2 maggio. Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate. (Fonte Storie Italiane).