Focolaio dopo un evento musicale a Roma. Una trentina di ragazzi, intorno ai 20 anni, sono risultati positivi al Covid dopo che alcuni di loro avevano partecipato a un evento musicale nel giardino esterno di un locale di Roma 10 giorni fa. Non si sa ancora se si tratti della variante Delta.

Aggiornamento ore 17:25.

Focolaio a Roma, positivi una quindicina di giovani di Ostia

Tra gli infettati anche una giovane che aveva già ricevuto le due dosi del vaccino, l’unica a non avere sintomi. Tutti gli altri hanno febbre alta, forte mal di testa, mal di gola. A risultare positivi, tra i 30, anche una quindicina di giovani di Ostia che hanno avuto contatti con uno dei ragazzi che era stato nel locale. Le Asl di competenza stanno tracciando tutti gli spostamenti.

Coronavirus nel Lazio: 135 casi e tre morti, lieve risalita indice Rt

Su oltre 8mila tamponi nel Lazio (+82) e quasi 16mila antigenici per un totale di quasi 24mila test, oggi, 9 luglio, si registrano 135 nuovi casi positivi (+23), 3 decessi (-1), i ricoverati sono 135 (-4). I guariti sono 230, le terapie intensive sono 27 ( = ). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,6% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 98. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. Per l’indice RT, lieve rialzo allo 0,7 e incidenza sotto quota 10 all’8,5/100mila abitanti. Quanto ai vaccini, “popolazione over 18 al 70% con prima dose e 50% ha concluso il percorso vaccinale”.