Coronavirus, a Roma positivo bimbo di 5 mesi: è in buone condizioni

ROMA – Un bimbo di 5 mesi positivo al Covid-19 è ricoverato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma ed è in buone condizioni di salute. Lo riferisce lo stesso ospedale dove il piccolo è stato portato il 15 marzo con un’ambulanza. Il suo caso – si legge in una nota – “è stato gestito da subito secondo i protocolli di sicurezza”. Anche un altro bambino risultato contagiato è ricoverato nella struttura sanitaria romana.

Fino ad oggi sono stati oltre 120 i bambini segnalati e gestiti dal Bambino Gesù come casi sospetti, dicono dall’ospedale. Entrambi i casi positivi presentano una forma lieve della malattia. Il piccolo di 5 mesi è seguito in isolamento da un’equipe interdisciplinare di Malattie infettive, Immunoinfettivologia, e Broncopneumologia dell’ospedale che in queste settimane ha lavorato in stretto contatto con i colleghi dell’Istituto Spallanzani di Roma.

Coronavirus, l’ultimo bollettino della Protezione Civile.

In Italia si contano 26.062 malati di coronavirus, con un incremento rispetto a lunedì di 2.989 casi. A questi si aggiungono 2.941 guariti (+192) e 2.503 decessi (+345) Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – balza quindi a 31.506.

Sono i dati forniti dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella conferenza stampa di martedì 17 marzo alla Protezione Civile.

Fonte: Ansa.