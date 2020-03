Coronavirus Roma, paziente positivo al San Filippo Neri. Medici e infermieri in quarantena?

ROMA – A Roma un paziente oncologico ricoverato all’ospedale San Filippo Neri è risultato positivo al coronavirus. L’anziano, romano, si è presentato al pronto soccorso con difficoltà respiratorie e dopo diverse ore è stato ricoverato in rianimazione. Sottoposto al test per il coronavirus, come racconta il Messaggero, è risultato positivo. E adesso potrebbe scattare la quarantena per medici e infermieri.

La moglie – si legge ancora sul quotidiano romano – è tornata dal Veneto nei giorni scorsi e non si esclude che il link epidemiologico possa essere proprio quello”.

Al momento non si sa molto altro. Bisognerà aspettare le prossime ore per avere un quadro completo di quanto successo.

Coronavirus, l’Iss “E’ una sfida per tutto il nostro paese”

Quella del Coronavirus “è una sfida di tutto il nostro paese in cui dobbiamo mettere tutte le nostre conoscenze”. Lo ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa alla protezione civile. “Stiamo vivendo una situazione completamente nuova – ha aggiunto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli – che non ha precedenti nella storia epidemiologica e infettivologica”. Dunque, ha concluso, “non ci sono elementi solidi e inconfutabili rispetto ai quali è possibile formulare raccomandazioni stringenti”.

Fonte: Il Messaggero, Ansa.