Coronavirus, a Roma strisce blu gratis da giovedì 19 marzo

ROMA – Da domani, giovedì 19 marzo, sarà sospeso a Roma il pagamento delle strisce blu. Oggi sarà firmata l’ordinanza in base alla quale parcheggiare nelle strisce blu da domani sarà gratuito.

Va ricordato che fino al 3 aprile sono stati disattivati i varchi della zona Ztl del Centro storico, del Tridente e di Trastevere, fatta eccezione per gli orari notturni di chiusura previsti nel fine settimana, che restano invariati (venerdì e sabato dalle 23 alle 3).

Tale misura è stata decisa da Roma Capitale per agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali.

Una decisione che segue l’esempio di Milano, dove il primo cittadino Beppe Sala aveva annullato il pagamento dei parcheggi. Decisioni queste che avevano portato al pressing delle opposizioni, Italia Viva e Pd.

“Rendere liberi i parcheggi nelle strisce blu – avevano detto ieri Marco Palumbo e Ilaria Piccolo- per favorire le necessità di movimento di chi è chiamato a recarsi al lavoro in quanto impegnato in servizi o produzioni essenziali o indifferibili, a partire da quelle sanitarie, di pubblica sicurezza, di utilità pubblica e per evitare l’affollamento nei mezzi di trasporto pubblico. Seguire l’esempio di Torino o di Milano non è difficile”.

“La sindaca Raggi – avevano aggiunto – la smetta con i siparietti su Facebook e segua l’esempio del sindaco Giuseppe Sala, che ha già firmato un’ordinanza che permetterà a tutti di parcheggiare gratuitamente sia sulle strisce gialle notoriamente destinate ai residenti che su quelle Blu normalmente a pagamento”. (fonte ANSA)