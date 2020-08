Coronavirus, ricoverata allo Spallanzani una ventenne romana che era a Porto Cervo

E’ ricoverata all’Ospedale Spallanzani di Roma con polmonite da coronavirus una ventenne della zona Nord della Capitale rientrata da una settimana in Sardegna, a Porto Cervo.

Sull’isola ha frequentato con le amiche famosi locali della zona come il Billionaire di Briatore, il Just Cavalli club, la discoteca The Temple, il Canteen di Poltu Quatu.

In isolamento allo Spallanzani anche tre ragazzi che stavano trascorrendo le vacanze al Circeo.

Chiude il Billionaire

Proprio il Billionaire di Porto Cervo di Flavio Briatore ha chiuso con anticipo la stagione 2020. Ad influire sulla decisione anche le ulteriori restrizioni imposte dal sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, che dopo gli 11 casi di positività al Covid-19 ha deciso per lo stop della musica a mezzanotte.

Ma non solo: prima di quell’ora il volume non può superare i 65 decibel.

Impennata dei contagi da Covid-19 in Sardegna

E si registra una impennata di casi di coronavirus in Sardegna. L’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale conta 12 nuovi casi, 10 nel nord dell’Isola – pesa il focolaio di Porto Rotondo – uno nelle città metropolitana di Cagliari e uno in provincia di Nuoro.

Complessivamente sono 1.512 i casi accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.

In totale sono stati eseguiti 119.093 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 9, nessuno in terapia intensiva, mentre 113 sono le persone in isolamento domiciliare.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.253 pazienti guariti (+2), più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.512 casi positivi accertati, 280 (+1) sono nella città metropolitana di Cagliari, 164 nel sud Sardegna, 61 a Oristano, 87 (+1) a Nuoro, 920 (+10) a Sassari. (Fonte: Ansa)