Coronavirus, salta Siviglia-Roma. La Spagna ha chiuso i voli dall’Italia

ROMA – Salta Siviglia-Roma. Salta, naturalmente, per colpa dell’emergenza coronavirus.

La Roma, infatti, non potrà partire per la Spagna dove domani alle 18.55 era prevista la partita di Europa League contro il Siviglia. Non potrà partire per via del blocco dei voli provenienti dall’Italia deciso dal governo spagnolo.

A comunicarlo è il club giallorosso con un tweet pubblicato sul suo profilo inglese: “L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla Uefa”.

Niente Europa League per la Roma quindi. Ora non resta che aspettare gli ulteriori dettagli da parte della Uefa per capire se e quando sarà rigiocata la partita della Roma.

In Premier League invece salta Manchester City-Arsenal.

Partita che salta perché l’Arsenal, o meglio, alcuni giocatori dei gunners, sono finiti in quarantena per aver avuto contatti con il presidente dell’Olympiakos. Presidente dell’Olympiakos risultato positivo.

“La decisione è stata presa per precauzione e su consiglio dei medici – fa sapere il City a proposito del rinvio della gara con l’Arsenal – dopo che è stato rivelato che membri dello staff dell’Arsenal sono stati in contatto col proprietario dell’Olympiakos, Evangelos Marinakis, positivo al Covid-19”.

Fonte: As Roma, Uefa.