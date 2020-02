ROMA – Gli studenti tornati in Italia dalla Cina, che non presentano sintomi da coronavirus, possono regolarmente entrare a scuola. Lo dispone la circolare congiunta del Ministero della Salute e dell’Istruzione che verrà diffusa lunedì prossimo. “Al fine di uniformare la gestione nell’ambito degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado”, il ministero dell’Istruzione ha diramato agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole la circolare predisposta dal ministero della Salute con le “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”.

Per gli studenti che non siano rientrati dalla Cina e che non siano stati a contatto con malati, si legge nella circolare, “non sono previste misure specifiche se non quelle mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie”. E cioè: lavarsi le mani; coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; in caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati.

Coronavirus, bimba cinese torna dalle vacanze.

Un’alunna cinese, iscritta in una scuola del Sannio, è tornata dalle vacanze nel suo paese d’origine e così i genitori degli altri alunni hanno deciso di non mandare più i loro figli a scuola, per paura del contagio coronavirus. Accade nell’istituto comprensivo di Telese Terme, dove il dirigente scolastico, è stato costretto a inviare una nota alle famiglie per rassicurare tutti. La dirigente ha invitato “a superare paure irrazionali e psicosi collettive che rischiano di sfociare in una anacronistica caccia all’untore”.

“Molti hanno deciso di tenere ‘preventivamente’ i figli a casa – scrive – nonostante la bambina non sia ancora rientrata scuola. Premesso che il paese in cui si è recata la bambina, Wenzho, è un piccolo centro sulla costa a mille chilometri da Wuhan, sappiamo che in Cina ben prima che in Italia sono scattate le misure di prevenzione e i controlli sanitari; pertanto la bambina e i familiari hanno superato ben 4 controlli aeroportuali in entrate e in uscita e non presentano alcun sintomo influenzale”. (Fonte Ansa).