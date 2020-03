ROMA – Le scuole potrebbero rimanere chiuse fino al 3 aprile per fare fronte all’emergenza coronavirus. Secondo quanto riferito da Corrado Zunino su Repubblica, una circolare del ministero dell’Istruzione a presidi e uffici scolastici riferisce che non si faranno più collegi coi docenti fino al 3 aprile, motivo per cui il rientro a scuola potrebbe slittare almeno a lunedì 6 aprile, se non direttamente dopo Pasqua dato che le vacanze sarebbero dal 9 all’14 aprile.

Zunino su Repubblica riporta quanto pubblicato nel documento con cui la direzione generale del ministero dell’Istruzione ha scritto a tutti i dirigenti scolastici d’Italia e agli Uffici scolastici regionali:

“Nelle istituzioni scolastiche sono sospese tutte le riunioni degli organi collegali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”.

I docenti fino al 3 aprile sono quindi invitati a sviluppare e proporre metodi di didattica a distanza, mentre per quanto riguarda i collaboratori scolastici si richiedono i “contingenti minimi” per mantenere la pulizia negli istituti.

Ma cosa potrebbe significare il rinvio al 3 aprile della decisione di riapertura delle scuole? Se si considera che il 3 aprile è un venerdì, sostiene Zunino, allora non si tornerebbe in aula prima di lunedì 6 aprile. A partire da giovedì 9 aprile però ci sarebbero le vacanze di Pasqua fino al 14, motivo per cui si ipotizza il rientro non prima del 15 aprile.

(Fonte Repubblica)