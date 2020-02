PIACENZA – La paura di nuovi contagi da coronavirus fa chiudere le scuole in molte città e paesi della Lombardia dopo i 14 casi registrati nella provincia di Lodi. Sabato 22 febbraio gli istituti di ogni ordine e grado resteranno chiusi, in via precauzionale, a Piacenza. Lo ha deciso il Comune, che ha anche annullato quasi tutte le manifestazioni culturali e non solo.

Intanto il dipartimento della Protezione civile ha individuato nell’aeroporto militare di San Damiano, in provincia di Piacenza nel comune di San Giorgio, la struttura in cui ricoverare, in caso di necessità, le persone che verranno sottoposte a quarantena.

Ma sono anche molti altri i Comuni che hanno chiuso le scuole, oltre a bar, negozi, palestre e locali: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano. I residenti complessivi solo in questa zona sono oltre 50mila. Stesse misure nel paese dei due contagiati in Veneto, Vo’ Euganeo (Padova). (Fonti: Agi, Ansa)