NAPOLI – Scuole chiuse per 4 giorni a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per prevenzione dal coronavirus. Il sindaco Vincenzo Figliolia ha ordinato la chiusura dal 26 al 29 febbraio per consentire la sanificazione delle aule e degli istituti.

Nell’ordinanza comunale emessa da Figliolia si legge che la decisione è stata presa “al solo scopo precauzionale e con l’intento di consentire una sanificazione approfondita straordinaria dei locali ad opera del Comune e successiva areazione degli ambienti”.

Non solo Pozzuoli in Campania si è organizzata per la chiusura delle scuole per la sanificazione dei pressi. Una misura che è stat presa dopo l’aumento dei contagi in Lombardia, Veneto, ma anche a Palermo e a Tenerife. Anche il Comune di Napoli ha chiuso le scuole, tenendo anche conto di una allerta meteo, e permettendo così la sanificazione delle aule. Le scuole di Lauro, in provincia di Avellino, hanno deciso la chiusura degli istituti fino a data da destinarsi.

(Fonte ANSA e Il Mattino)