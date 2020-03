ROMA – “Si tratterebbe di una decisione grave e senza precedenti. Ma a tutela dei ragazzi”. Così il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, valuta la possibilità che vengano chiuse tutte le scuole in Italia fino a metà marzo come misura di prevenzione del coronavirus.

“Una misura – aggiunge – evidentemente funzionale alla massima protezione dei nostri ragazzi contro il diffondersi del contagio. Auspico che qualsiasi decisione in merito sia comunicata ufficialmente con la massima tempestività, per consentire alle scuole di potenziare le iniziative di didattica a distanza ed alle famiglie di organizzarsi al meglio”.

“Chiudendo le scuole il contagio rallenta – osserva Giannelli – si perdono giorni di lezione ma è stato valutato dagli esperti che questo è il male minore, e non mi sento di biasimarli. La salute viene prima di tutto”.

Tuttavia, aggiunge Giannelli, c’è da tenere bene a mente tutti i disagi che una tale decisione comporta. “C’è da dire che non tutte le scuole sono preparate per la didattica a distanza: alcuni docenti sono molto competenti, altri sono più indietro, ma questa emergenza può diventare un’opportunità per far sì che il sistema scolastico diventi più moderno e in grado di fronteggiare qualunque tipo di difficoltà”.

“In ogni caso – conclude il presidente dell’Anp – l’anno scolastico non sarà messo in discussione, anche se la chiusura delle scuole dovesse prorogarsi dopo il 15 marzo. E’ impossibile che l’anno non abbia validità legale perchè si tratta di fronteggiare una causa di forza maggiore”.

Fonte: Agi