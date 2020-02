MILANO – Scuole e università chiuse per rischio coronavirus in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, ma anche a Genova e in Trentino Alto Adige.

Coronavirus, in Lombardia chiuse tutte scuole

Prevede anche la chiusura di tutte le scuole della Lombardia l’ordinanza sul coronavirus firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza. Ordinanza valida per tutto il territorio lombardo. L’ordinanza, si legge in una nota della Regione, prevede la “sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza”.

Coronavirus, tutte le scuole chiuse in Piemonte

Scuole di ogni ordine e grado chiuse per una settimana in Piemonte per l’emergenza Coronavirus. È quanto emerso dal tavolo di sicurezza in corso in queste ore nella sede della Protezione civile di Torino. Al vertice partecipano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Coronavirus, tutte le scuole chiuse in Veneto fino al 1/3

Tutte le scuole del Veneto, di ogni ordine e grado, saranno chiuse a causa della presenza del Coronavirus fino al primo marzo. Lo prevede l’ordinanza cofirmata dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, e dal ministro della Salute Roberto Speranza. Se la situazione sanitaria non dovesse migliorare lo stop potrebbe essere prolungato ulteriormente. “Sappiamo di creare un grave disagio per tutti – ha detto Zaia – ma la salute viene prima di tutte, non avrei mai voluto firmare un documento del genere è l’atto più difficile che un presidente di Regione possa prendere”. “E’ per un sacrificio – ha aggiunto – che spero venga capito, la salute viene prima di tutto”.

Coronavirus, chiusi asili e Università in Trentino Alto Adige

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha firmato un’ordinanza che punta a limitare il rischio sanitario di diffusione del cosiddetto Coronavirus. In Alto Adige, a partire da domani sino a domenica 1 marzo, saranno chiusi le strutture socio-educative, pubbliche e private, dedicate alla prima infanzia (asili nido e microstrutture aziendali). Inoltre, sempre nello stesso periodo, saranno sospese le attività didattiche presso Università, Scuola superiore di sanità “Claudiana” e Conservatorio “Monteverdi”.

Il provvedimento prevede anche la gestione ed eventualmente l’isolamento di alcune categorie di persone: coloro che sono da sottoporre obbligatoriamente a quarantena in quanto rientranti da aree a rischio; coloro che hanno avuto contatti con soggetti sintomatici; soggetti sintomatici che non necessitano di ricovero ospedaliero; pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero.

In Trentino si confermano le misure precauzionali adottate con l’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti. In particolare, la chiusura nelle giornate di domani e dopodomani degli asili nido, delle scuole (in questo caso la chiusura era già prevista per il Carnevale), delle università e dei centri di ricerca riguardano tutte le attività didattiche all’interno del sistema educativo provinciale. D’intesa con il rettore si sta valutando di prolungare per tutta la prossima settimana la chiusura delle attività universitarie mentre nella giornata di domani, lunedì, si deciderà se adottare la medesima decisione per prolungare la chiusura anche degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado.

Coronavirus, Università Genova sospende attività

Per prevenire il rischio contagio da coronavirus l’Università di Genova “ha deciso cautelativamente di sospendere per una settimana ogni attività didattica (lezioni e esami) a partire da domani, lunedì 24 febbraio”. Lo ha annunciato il rettore dell’Ateneo Paolo Comanducci stamani. “La situazione, sempre più seria, richiede di attuare misure appropriate nell’interesse della comunitàaccademica e della popolazione ligure – scrive Comanducci – Al fine quindi di contribuire a ridurre gli spostamenti di grandi numeri di soggetti, vista l’ampia area di provenienza e la numerosità̀degli studenti del nostro Ateneo, abbiamo deciso cautelativamente di sospendere per una settimana ogni attività̀ didattica. Garantendo, nella misura del possibile, che date e scadenze del calendario accademico saranno adeguate di conseguenza. L’ateneo e i suoi spazi rimangono comunque aperti e fruibili, comprese le biblioteche”.

Saltano anche fiere e meeting

Confindustria ha deciso di rinviare l’edizione 2020 di Connext prevista per il 27 e 28 febbraio. Le nuove date della manifestazione saranno comunicate al più presto compatibilmente con le disponibilità del Mico di Milano e le disposizioni delle autorità competenti sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Saltano anche Mido, la più importante manifestazione nel settore degli occhiali a livello mondiale in programma dal 29 febbraio al 2 marzo a Milano, e la fiera Myplant & Garden, il più importante salone professionale del verde in Italia in programma a Milano dal 26 al 28 febbraio.

(Fonte: Ansa)