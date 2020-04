Coronavirus, la sindaca di Bareggio: “Mi sono rotta. Insultate chi esce”

ROMA – “Se vedete qualche vostro vicino insultatelo, tirategli un secchio d’acqua, fate qualcosa, ma chi se ne frega. Tanto in questo momento di follia, la follia è quasi concessa”.

Linda Colombo, la sindaca di Bareggio, siamo quindi in provincia di Milano, via Facebook se la prende chi continua a non rispettare le misure restrittive ma non solo:

“Oggi faccio una diretta un po’ così, all’ultimo minuto, perché sono molto molto incazzata. A seguito di questa schifezza, un foglio di carta che finirà nella mia spazzatura”, ha detto la sindaca riferendosi alla circolare del Viminale con le indicazioni sulle passeggiate dei genitori con i figli, “in cui si permette di uscire nelle vicinanze di casa: io chiedo che dal ministero mi dicano che caz** vuol dire questa cosa? Per me questa è spazzatura”.

Colombo, eletta nel 2018 con la Lega, ha annunciato la tolleranza zero: “Io non permetto a nessuno dei cittadini di Bareggio di uscire di casa, a costo di sigillarvi”.

Nel suo sfogo la sindaca del comune milanese si è detta furibonda. “Scusate ma sono molto incazzata. Noi siamo uno dei comuni che evitano di sanzionare perché crediamo sempre nella buona fede, ma purtroppo alcuni soggetti capiscono qualcosa solo quando gli tocchi il portafogli, quindi da oggi fermeremo chiunque”, ha avvertito la prima cittadina, “stiamo verificando se anche noi come ufficiali dello Stato possiamo fare le multe, così esco anche io e multo tutti, perché mi sono rotta le balle. Anche il vicesindaco è in giro incazzato nero”.

Fonte: Facebook.