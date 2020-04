CODOGNO (LODI) – “Sono 64 giorni che le aziende del nostro territorio sono chiuse. Al di là delle date ci saremmo aspettati anche le modalità di riapertura. Il primo giugno riapriranno bar e ristoranti, ma come riapriranno? Saranno passati oltre tre mesi e i cittadini iniziano ad essere molto preoccupati”. A dirlo è qualcuno che gli effetti del coronavirus li ha vissuti da vicino: Francesco Passerini, sindaco di Codogno (Lodi), uno dei primi focolai del Covid-19 in Italia.

Parlando ai microfoni di Radio Cusano Campus, Passerini ha ricordato la situazione emergenziale a febbraio a Codogno: “Ora la situazione è molto migliorata, ma le sensazioni di quei giorni non le dimenticheremo mai, quando l’unico rumore che si sentiva era quello delle sirene delle ambulanze. Oggi fortunatamente è tutto cambiato. Dobbiamo però continuare col distanziamento sociale, questa deve essere la base per tutto quello che faremo nei prossimi mesi”.

