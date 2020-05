Coronavirus, sindaco M5s di Santeramo in Colle furioso con gli adolescenti: “Le scuole non sono chiuse per farvi pomiciare sui muretti” (foto Ansa)

ROMA – Su Facebook, Fabrizio Baldassarre, sindaco M5s di Santeramo in Colle (Bari), condivide un post di un medico, il pediatra Antonio Di Mauro, e se la prende gli adolescenti del suo Comune:

“Dopo aver osservato e ricevuto diverse segnalazioni, condivido questo testo di Antonio di Mauro, pediatra SIP, #Teenagers … VOTO 4 (ma con riserva, e non per tutti!!) – scrive il sindaco – Le scuole non sono chiuse per farvi girovagare in branco per le strade; le scuole non sono chiuse per farvi pomiciare sui muretti; le scuole non sono chiuse per farvi scambiare sigarette e spinelli; le scuole non sono chiuse per permettervi di cazzeggiare in questo momento”.

“Io – continua – capisco tutto; capisco la vostra voglia di amicizie, di amore, di trasgressione e di libertà! Ma non questa strafottenza! Le scuole sono chiuse perché non abbiate contatti sociali. Perché non contagiate i vostri amici. Perché non contagiate le vostre insegnanti.

E perché non contagiate le vostre famiglie. Ecco, le famiglie!!! Ma dove sono i genitori di questi adolescenti?”.

“Ma glielo avete spiegato quello che sta succedendo? – continua il sindaco prendendosela anche con le famiglie – Sorvegliate che le loro uscite siano il più possibile sicure? Evitate che dopo aver incontrato senza filtri il “loro branco” tornino a casa e magari vadano anche a trovare i nonni?”.

“E voi – continua – cari adolescenti, siete stati sfigati a trovarvi in una epoca più sfortunata di quella vissuta dai vostri genitori e me alla vostra età! Ma avete tempo per fare tutte le esperienze del mondo. Tutte le cazzate del mondo! Ma non ora!”.

“Non è questo il momento di trasgredire e di non rispettare le regole. Non è questo il momento di giocare con la Salute di tutti e dei vostri cari. Le scuole sono chiuse non per farvi ignoranti, ma perché vi prendiate cura dei vostri genitori e dei vostri nonni.

Perché acquistiate quel senso di Responsabilità che vi fa diventare grandi. Cogliete questa opportunità e non fate stronzate. Siete bravi, più bravi di quello che ho visto oggi…applicatevi”. Il post, comunque, ha ricevuto un plebiscito in termini di consensi, ma con la variante clou: “irresponsabili gli adolescenti però i genitori…”. (Fonte: Facebook, Il Fatto Quotidiano).