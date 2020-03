Coronavirus e il sito fake che ti installa malware: ecco come difendersi

ROMA – La Polizia postale avverte: i criminali del web continuano ad approfittare dell’emergenza pandemia. L’ultimo alert riguarda la scoperta di un sito (antivirus-covid19) che pubblicizza un prodotto fake chiamato “Corona Antivirus”, che promette di proteggere dal Covid-19.

Prodotto naturalmente, come denuncia la Polizia postale, del tutto fake.

“I nostri scienziati dell’Università di Harvard – si legge nel sito – hanno lavorato a uno speciale sviluppo dell’IA per combattere il virus informatico utilizzando un’app mobile“.

In realtà “una volta installata – spiegano i tecnici della postale – l’applicazione scarica sul pc della vittima un malware identificato come BlackNet, nascosto all’interno di un programma commerciale, in grado di aggiungere la macchina compromessa ad una botnet, cioè ad una rete di pc controllati da remoto da un amministratore occulto che così è in grado di lanciare attacchi DDoS, fare screenshot, scaricare file, rubare dati, sottrarre password salvate”.

L’invito della Polizia postale, quindi, è quello, come sempre, di “diffidare da questi e da simili messaggi, evitando di scaricare applicazioni o aprire allegati”. Per consigli e ulteriori informazioni, si può consultare il “commissariato virtuale” all’indirizzo www.commissariatodips.it.

Quindi il messaggio è sempre lo stesso: fate attenzione, fate sempre attenzione ai link che vi arrivano sui social e sul cellulare e, soprattutto, contattate sempre la Polizia postale.

Fonte: Agi.