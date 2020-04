NAPOLI – Multe a chi va ogni giorno al supermercato per la “spesa frazionata”. “C’è gente che esce anche due volte nella stessa giornata. Basta, ora al massimo una volta a settimana”, dice indignato il sindaco di Somma Vesuviana (Napoli). Scatteranno controlli sugli scontrini.

E così a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, si multa la “spesa frazionata”.

“Da oggi multe a tutti coloro i quali si recheranno ogni giorno al supermercato per la spesa frazionata. C’è gente che esce anche due volte nella stessa giornata. Ho inviato una lettera a Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale. Ora scatteranno controlli sugli scontrini. Non si esce! La spesa? Al massimo una volta a settimana”. Ad annunciarlo è Salvatore Di Sarno, sindaco della cittadina nel napoletano.

Come spiega Today, per spesa frazionata, chiarisce il sindaco, “si definisce l’acquisto di pochi alimenti (inferiori a 5) non compresi nei freschi di giornata. Mi segnalano la presenza di cittadini che escono tutti i giorni per recarsi al supermercato. Ora basta, scattano le multe. Si esca al massimo una volta a settimana per la spesa”, sottolinea il primo cittadino.

Il sindaco poi in merito ha scritto alle autorità deputate al controllo sul territorio: Guardia di Finanza di Casalnuovo, Commissariato di Polizia di San Giuseppe Vesuviano, Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana, Comando di Polizia Municipale. (Fonte Today).