AREZZO – Il coronavirus si è portato via la loro nonna, 80 anni, morta giovedì all’ospedale di Arezzo. E pure la loro mamma, operatrice sanitaria, è finita ricoverata nello stesso ospedale. Così due sorelline di Montevarchi, sono rimaste sole in casa.

Per quattro giorni hanno vissuto in quarantena da sole, vegliate a distanza dai volontari che si davano il cambio h24 in un camper parcheggiato nel giardino antistante la loro abitazione.

Ora le piccole andranno ad abitare a casa di una parente stretta per far passare i giorni della quarantena e attendere il ritorno della mamma. Lo ha annunciato il sindaco Silvia Chiassai via Facebook.

“La madre ha deciso di lasciarle nella loro abitazione perché non subissero ulteriori traumi – ha raccontato la prima cittadina – e da quell’istante sono state monitorate h24 grazie all’aiuto fondamentale dei volontari che, con un camper, hanno potuto stare fisicamente vicini anche se a distanza, ed essere sempre visibili dalle bambine”.

Per assisterle si è mossa una straordinaria catena di solidarietà. Il padre non c’è, quindi tutore delle bimbe in questi giorni di transizione era diventato lo stesso sindaco. Quotidianamente alcuni parenti e persone della parrocchia si sono avvicendati per consegnare loro il cibo per pranzo, merenda e cena.

Nel giardino sotto casa, adeguatamente sanificato, stazionava giorno e notte un camper, con un volontario a turno, pronto ad accorrere in caso di emergenza. Un operatore da fuori parlava con le sorelline affacciate al balcone. Inoltre alle piccole è stato garantito un contatto con la loro mamma attraverso le videochiamate.

Durante la notte era attivo anche un numero con un operatore sempre a disposizione per qualsiasi problema potesse presentarsi.

