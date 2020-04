BERGAMO – Donne al supermercato il martedì, giovedì e sabato, gli uomini il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Questa la spesa alternata nel comune di Canonica d’Adda, nella provincia di Bergamo, per l’emergenza coronavirus.

Il sindaco Gianmaria Cerea ha deciso come in molti altri comuni italiani di consentire l’accesso ai supermercati in giorni stabiliti per alcuni gruppi di persone. Un modo per limitare gli assembramenti, ma se in molti hanno disposto l’accesso per ordine alfabetico, come nel comune di Cesano Boscone.

Cerea ha deciso in base al sesso. In molti hanno pensato all’ennesima fake news, ma la notizia è pubblicata sulla pagina ufficiale del Comune ed è in vigore dal 6 aprile. A giorni alterni uomini e donne potranno quindi andare a fare la spesa, con un giorno in più per gli uomini. Le donne potranno fare la spesa il martedì, giovedì e sabato, mentre gli uomini il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica(Fonte: ANSA)