ROMA – “Secondo il nostro modello, allentando le misure di lockdown in modo abbastanza consistente, anche se non tanto da ritornare alle interazioni sociali che avevamo prima, ci possiamo aspettare circa 70mila morti solo nel primo anno. E nell’anno successivo la conta aumenterebbe”.

Lo ha detto all’AGI Giulia Giordano, coordinatrice di uno studio dell’Università di Trento che ha permesso di realizzare un nuovo modello per prevedere il decorso della pandemia Coronavirus in Italia utilizzando i dati dell’epidemia.

“Da un lato abbiamo cercato di riprodurre quello che è già successo. Utilizzando i dati fino ai primi di aprile, ci aspettavamo di arrivare al picco degli infetti effettivi – perché noi distinguiamo tra gli infetti che ci sono veramente e quelli che sono stati diagnosticati – intorno al 9-10 aprile.

Come ci aspettavamo e poi è quello che sta succedendo in questi giorni, il picco degli infetti diagnosticati – continua – è arrivato in ritardo, una decina di giorni dopo, tra il 15 e il 20 aprile”.