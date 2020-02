ROMA – Due turisti di Taiwan hanno viaggiato per l’Italia ed erano contagiati da Coronavirus. Ma non lo sapevano. E ora si cerca di ricostruire il loro tragitto nel nostro Paese, per capire con chi possono essere entrati in contatto. La coppia è tornata a Taiwan, il luogo di cui è originaria, e attualmente è in ospedale dopo essere stata risultata positiva ai test del virus.

I due, marito e moglie di 50 anni, sono sicuramente stati a Roma, ma hanno toccato anche altre città italiane. L’unica cosa certa al momento è che sono arrivati in Italia il 22 gennaio e sono rientrati a Taiwan l’1 febbraio, via Hong Kong. E proprio nel volo da Hong Kong potrebbero essere stati contagiati, visto che si trovavano in un luogo angusto, a contatto con altri cinesi (mentre i rapporti tra Cina e Taiwan non sono buoni, e dunque i contatti diretti appaiono improbabili). Ora sono in quarantena.

Il rientro a Taiwan e la scoperta del Coronavirus.

Dopo il viaggio in Italia la coppia ha manifestato i classici sintomi del Coronavirus: in primis la febbre e poi problemi respiratori. Successivamente i due si sono rivolti ai medici e i test cui sono stati sottoposti hanno dimostrato che erano positivi al nuovo coronavirus. Finora gli altri due membri della famiglia non hanno mostrato sintomi di malattia.

Il ministro della Salute, Chen Shih-chung, ha dato la colpa all’aereo preso a Hong Kong: “Dopo esserci consultati con gli esperti, siamo giunti alla conclusione che il luogo più probabile in cui è avvenuta l’infezione è a bordo dell’aereo da Hong Kong all’Europa, dove la coppia si trovava in uno spazio limitato”.

Il precedente della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani.

Il caso della coppia di Taiwan ricorda quello della coppia di cinesi attualmente ricoverata allo Spallanzani. I due sono stati portati in ospedale durante la loro vacanza a Roma e sono risultati positivi ai test. Successivamente sono stati sottoposte a test altre persone che erano venute a contatto con i due: ad esempio un operaio che lavorava all’Hotel Palatino (dove i due soggiornavano al momento del ricovero) e una dipendente di un albergo di Verona in cui la coppia era stata qualche giorno prima. (Fonte Il Messaggero).