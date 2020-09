Coronavirus, tamponi rapidi per tutti i passeggeri in volo da Roma a Milano (foto Ansa)

Tamponi rapidi per i viaggiatori dei due voli giornalieri Alitalia Roma Fiumicino-Milano Malpensa. SI comincerà entro fine mese.

Tamponi rapidi per chi viaggia con Alitalia da Roma Fiumicino a Milano-Malpensa. L’annucio all’AdnKronos è dell’assessore regionale della Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.

Si tratta di una sperimentazione, spiega D’Amato.

“In via sperimentale partiranno i tamponi rapidi sulla tratta Roma Milano. Con Adr e Alitalia stiamo definendo gli ultimi dettagli e da metà mese potremo essere pronti”.

L’obiettivo è “arrivare a un percorso ‘Covid free’ in alcuni settori chiave come il trasporto aereo”, sottolinea D’Amato.

Tamponi rapidi, risultato in 15 minuti

Il tampone dà il risultato in una quindicina di minuti (anche se in commercio ne sta per entrare uno che dà risultati in tre minuti ndr), evitando che a bordo possano salire passeggeri positivi a Covid-19.

La sperimentazione, prosegue l’assessore, “sarà poi allargata anche a tratte più lunghe come i voli Roma-New York”.

“Vogliamo ridare fiducia e soddisfazione ai viaggiatori, garantendo con i test la sicurezza anche per le tratte più lunghe, e riavviare così in sicurezza un settore economico molto importante, in sofferenza per la pandemia di Covid”.

Fiumicino, dal 1 settembre attivo drive-in per tamponi

All’aeroporto di Fiumicino, dallo scorso 1 settembre è intanto attivo il più grande drive-in italiano per tamponi rapidi.

E’ stato realizzato a tempo di record da Aeroporti di Roma riconvertendo una parte del parcheggio lunga sosta.

Sei sono i check-point sanitari per il prelievo dei campioni. Fino a 130, il numero delle autovetture che è in grado di accogliere. Dotato di servizi igienici e di un servizio di ristorazione, il drive-in è aperto sette giorni su sette con ampia copertura oraria.

L’area dedicata ai test rapidi, accessibile a chiunque, è facilmente raggiungibile dall’autostrada Roma-Fiumicino grazie anche ad una segnaletica stradale dedicata (fonte: AdnKronos, Ansa).