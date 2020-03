Coronavirus, in tilt diversi sportelli bancomat: colpa dei guanti e del gel

ROMA – L’uso di guanti al momento di prelevare con il bancomat sta mandando in tilt diversi sportelli bancari.

“Da giorni – spiega Gabriele Urzì, il segretario provinciale della First Cisl Gruppo Unicredit – abbiamo riscontrato una serie di inconvenienti tecnici alle apparecchiature bancomat in quanto, in maniera sacrosanta per carità, la clientela utilizza o guanti in lattice che lasciano polverine ma, soprattutto, i gel disinfettanti per le mani spesso posti anche all’ingresso e all’uscita delle agenzie”.

“Il gel – continua – si trasferisce sulle carte di debito e/o di credito creando un film sul ‘vetrino’ posto nel lettore di carte rendendole illeggibili. Occorre che la clientela pulisca accuratamente con un fazzolettino la carta prima dell’inserimento, al fine di non rendere inutilizzabili i bancomat, che successivamente richiedono interventi tecnici per la pulizia delle parti sporche, e che si utilizzino guanti in nitrile (si trovano dovunque) che consentono un’ottima sensibilità e non lasciano residui”.

Il 24 marzo scorso sono state decise la momentanea chiusura di molte filiali sul territorio, e la regolazione dell’afflusso della clientela su appuntamento e solo per operazioni non derogabili. Ciò ha spinto le persone a utilizzare intensamente sia i bancomat, oltre al web. “Invitiamo – conclude Urzì – tutte le banche ad inviare una comunicazione in tal senso alla clientela e ad apporre appositi avvisi in prossimità degli ATM che, per ora lavorano a ritmi 4/5 volte superiori al normale”.

Fonte: Agi.