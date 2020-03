ROMA – Ricoverata per una ordinaria influenza nel reparto di medicina dell’ospedale Molinette a Torino, una coppia di settantenni ha finito per contagiare l’intero reparto. Per coronavirus. I due anziani si erano dimenticati di dire che il figlio lavora a Lodi, cioè proprio l’epicentro del contagio, il focolaio principale, se non l’unico. Lavora a Lodi ed è tornato a Torino per andarli a trovare.

Una dimenticanza grave, dovevano dirlo già al pronto soccorso: ora sono finiti in quarantena 25 infermieri e almeno sei medici. Oltre ai familiari. Più altri trenta pazienti del reparto. Che è stato chiuso aggiungendo caos a caos. Proprio di queste ore è l’allarme dei sindacati che chiedono nuove assunzioni immediate e improrogabili dopo la quarantena somministrata ad altri dodici infermieri. La coppia di 70 anni è peggiorata, le condizioni dell’uomo sono considerate critiche. (fonte La Repubblica)