Blitz dice

Terrapiattisti di tutto il mondo unitevi…a Mike. Andate con Mike a mostrare a cavallo di un razzo che la Terra è piatta, andate in missione per la vostra verità e…schiantatevi. Insieme ai no Vax volate contro i vaccini. Complottisti contro i complotti. Tutti in volo…fino all’impatto. E scusate il cinismo.