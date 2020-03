BOLOGNA – Rasenta il reato di maltrattamento di animali un episodio avvenuto ieri pomeriggio, 20 marzo, a Calderara di Reno, nel Bolognese, dove i Carabinieri hanno sorpreso una donna che, sul pianerottolo di un condominio, stava trascinando a forza fuori casa il proprio cane, che non voleva uscire.

I militari, intervenuti dopo una segnalazione, hanno riportato in casa l’animale, un cane di grossa taglia, e rimproverato la signora per il comportamento. Non è stata denunciata ma – spiega l’Arma – anziché comprendere di avere esagerato si è lamentata per il loro intervento.

Nei controlli dei Carabinieri per verificare il rispetto del Dpcm per il contenimento del Covid19, sono stati denunciati due uomini che, sempre con la scusa di portare a spasso il cane, da Castel Maggiore dove abitano sono stati sorpresi a passeggio a Sasso Marconi, a una trentina di chilometri di distanza dalle loro abitazioni.

Nella giornata di ieri, 20 marzo, le Forze di polizia – indica il Viminale – hanno controllato 223.633 persone e 9.888 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 91.129, denunciati 104 esercenti e sospesa l’attività di 19 esercizi commerciali. I 10mila denunciati in un giorno sono un record dall’avvio dei controlli, l’11 marzo. Salgono così a 1.650.644 le persone controllate dall’11 al 20 marzo: 70.973 quelle denunciate per mancato rispetto degli ordini dell’autorità, 1.600 per attestazioni false; 834.661 gli esercizi commerciali controllati e 1.977 i titolari denunciati.

Fonte Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev