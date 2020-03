ENNA – Il comune di Troina è la nuova zona rossa per il coronavirus in Sicilia con 109 contagiati e un decesso. Dopo che il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha dichiarato la città zona rossa è già arrivato il personale sanitario militare, 19 persone tra medici e infermieri di esercito e marina, inviato dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Anche il sindaco della città, Fabio Venezia, è risultato positivo al covd-19 e presenta un principio di polmonite.

Sono complessivamente 109 i tamponi positivi e 114 quelli negativi eseguiti nell’Istituto ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) ‘Oasi Maria Santissima’ di Troina, come reso noto dalla struttura che assiste disabili mentali gravi. Venezia, sindaco della città, ha dichiarato: “La vostra vicinanza mi ha molto commosso. Per chi in queste ore è in apprensione per il mio stato di salute voglio dirvi di non preoccuparvi. Mi trovo a letto con la febbre e ho dolori in tutto il corpo. La Tac ha evidenziato purtroppo un principio di polmonite e due piccoli focolai negli alvei polmonari”.

Il sindaco ha rassicurato i cittadini: “Ho iniziato le cure. Mi sento un po’ debilitato ma fin quando le forze mi assisteranno continuerò a fare quello che posso. Per fortuna sono circondato da eccellenti collaboratori che in queste ore hanno raddoppiato il loro impegno nella gestione dell’emergenza e tutti insieme non molleremo fino a quando tutto non sarà finito”.

Intanto in città si registra anche la prima vittima, una 25enne ospite edll’Irccs che è morta domenica 29 marzo nell’ospedale di Enna, dove era ricoverata da tre giorni. Nello stesso nosocomio è assistito il presidente dell’Oasi di Troina, don Silvio Rotondo, risultato positivo al coronavirus.

L’Oasi di Troina nell’ultimo report scriveva: “Al laboratorio di virologia del Policlinico di Catania sono arrivati ad oggi complessivamente i risultati di 225 tamponi su 318 eseguiti (141 pazienti e 177 operatori). Dei 141 test effettuati sui pazienti ne abbiamo ricevuto 119. Di questi 70 sono positivi, compresa la paziente che come tristemente noto è deceduta, e 49 sono negativi. Si attende il risultato di altri 22 tamponi più uno da ripetere. Per gli operatori abbiamo ricevuto i risultati di 106 tamponi, di cui 40 positivi e 65 negativi. Attendiamo l’esito di 73 test più uno da ripetere”.

L’Irccs Oasi Maria Santissima di Troina onlus ribadisce che “le condizioni di salute delle persone a cui è stata riscontrata la positività da coronavirus, e di coloro che sono sottoposti ad isolamento per contatti diretti o indiretti con gli stessi, non destano particolari preoccupazioni e presentano una discreta sintomatologia, così come pure il quadro clinico del presidente dell’Istituto, don Silvio Rotondo”.

(Fonte AGI e ANSA)