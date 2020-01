Coronavirus, turista cinese si sente male in albergo a Roma: ricoverato

ROMA – Un turista cinese è stato soccorso da un’ambulanza nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio, in un albergo di via Cavour, nel centro di Roma. Secondo quanto si è appreso, era arrivato nella Capitale dalla Cina da un paio di giorni. Sono scattate tutte le procedure disposte per il coronavirus. Il personale dell’ambulanza, con mascherine e tute bianche, ha soccorso l’uomo che aveva febbre e lo ha trasportato all’ospedale Spallanzani per essere sottoposto al test.

Coronavirus, donna in isolamento ad Alessandria

Una donna, rientrata dalla Cina dopo alcuni mesi, è in isolamento all’ospedale di Alessandria perché presenta sintomi influenzali simili a quelli del coronavirus. Per confermare l’eventuale infezione, la paziente sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti clinici. Al pronto soccorso – conferma l’Azienda ospedaliera – è scattata la procedura prevista dal Protocollo nazionale per affrontare eventuali casi di coronavirus. Solo dalle analisi alle quali la donna sarà sottoposta sarà possibile chiarire se si tratta di un caso legato al coronavirus. La paziente è rientrata da Shanghai, che non è fra le zone a rischio.

La donna, precisa in tarda serata una nota dell’azienda Ospedaliera di Alessandria, è ricoverata nel reparto di Malattie Infettive. I sintomi influenzali accusati sono definiti dai sanitari “non gravi e non correlabili al coronavirus”, ma “come previsto dalla procedura ministeriale”, la paziente è stata comunque “trattenuta e ricoverata in misura precauzionale”. “Domani saranno disponibili – conclude l’Azienda ospedaliera – i risultati dei test specifici”. (fonte ANSA)