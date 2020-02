ROMA – Un team di ricercatori cinesi guidati dalla scienziata Li Lanjuan della Zhejiang University ha individuato due medicinali efficaci contro il nuovo coronavirus. Lo ha riferito in queste ore la televisione cinese Cgtn, secondo cui i test preliminari hanno mostrato che Abidol e Darunavir possono effettivamente inibire il virus negli esperimenti con cellule in vitro.

Secondo l’epidemiologa, il Kelizhi, un medicinale anti-Hiv al momento usato contro il coronavirus, non è molto efficace e ha effetti collaterali.

Da qui, la raccomandazione della scienziata cinese a inserire i due nuovi medicinali nel programma della Commissione nazionale sanitaria per il trattamento della polmonite da nuovo coronavirus.

Il mondo ha una “finestra di opportunità” per fermare la diffusione del coronavirus. Lo afferma l’Oms, dopo che il numero di persone contagiate in Cina è salito a oltre 24mila e altri milioni di persone hanno ricevuto l’ordine di chiudersi in casa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea poi che le misure drastiche hanno offerto la possibilità di interrompere la trasmissione: “Mentre il 99% dei casi si trova in Cina – si legge in una nota – nel resto del mondo abbiamo solo 176 contagi”.