WASHINGTON – L’epidemia di coronavirus in Italia ferma gli studenti americani. Cinque università statunitensi hanno deciso di cancellare i programmi per studenti nel nostro Paese, in particolare a Firenze, sottolineando che la decisione presa è stata “difficile” ma “la salute degli studenti è la priorità”.

La decisione è stata presa dalla Elon University, la Fairfield University, la Florida International University, la New York University e la Syracuse University.

Gli studenti della Elon University oggi nel capoluogo toscano rientreranno in patria questa settimana, spiega la Cnn, e proseguiranno i corsi su Internet. Così faranno anche gli studenti della Fairfield University, che ha chiuso i programmi per 142 iscritti a Firenze, per riprenderle in patria il prossimo 15 marzo e on line.

La Florida International University ha annunciato la chiusura dei programmi in Italia, Singapore, Giappone e Corea del Sud: gli studenti dovranno tornare immediatamente negli Stati Uniti. La New York University ha sollecitato i propri iscritti a ripartire da Firenze da domani: le lezioni riprenderanno da remoto il 2 marzo. Infine, la Syracuse University, che ha 342 studenti impegnati in programmi in Italia, ha sospeso i propri corsi a Firenze. (Fonti: Ansa, Agi)