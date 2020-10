Ennesima bufala sul coronavirus, questa volta un audio che sta girando su social e chat in cui si dice che il Covid è provocato dal vaccino antinfluenzale.

Un messaggio audio che racconta di 38 anziani in una RSA di Trieste risultati positivi al Coronavirus dopo aver ricevuto il vaccino antinfluenzale. “Ecco come ti servono la seconda ondata in tempo reale, ti creano i positivi nelle case di riposo”. Ovviamente è una fake news.

Il messaggio completo riportato su molti post nei social recita: “ECCO COME TI SERVONO LA SECONDA ONDATA IN TEMPO REALE, TI CREANO I POSITIVI NELLE CASE DI RIPOSO. Testimonianza da una casa di riposo di Trieste. 38 vaccini antinfluenzali fatti ad altrettanti anziani. C’è chi l’ha rifiutato! Il giorno dopo coloro che avevano fatto il vaccino erano positivi al tampone, gli altri no e stavano bene! Chi aveva patologie pregresse, tipo il 90enne (più di la che di qua) ha fatto il vaccino ed è morto, ecco che lo additano come morto di Covid …. PER QUANTO TEMPO VOLETE ANCORA FARVI PRENDERE IN GIRO?”.

La smentita dell’Asl di Trieste

L’Azienda Sanitaria di Trieste si è vista quindi costretta a smentire quanto riportato nella registrazione vocale che sta girando in queste ore sui social. Tale registrazione infatti imputerebbe alla recente vaccinazione antinfluenzale la causa del contagio da virus Sars-Covid-19 dei casi riportati presso la casa di riposo casa Moschion di Trieste.

“Si precisa che non esiste alcuna evidenza scientifica che il coronavirus possa essere trasmesso attraverso l’inoculazione del vaccino antinfluenzale né, tantomeno, che la stessa vaccinazione favorisca l’infezione da COVID-19. Al contrario, in questo periodo il vaccino antinfluenzale è fortemente raccomandato nella popolazione fragile ed in particolare nella popolazione anziana”. Inoltre l’Azienda presenterà denuncia contro ignoti. (Fonte Il Gazzettino).