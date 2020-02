MILANO – C’è un nuovo caso positivo al coronavirus in Lombardia: si tratta di un ragazzo di 17 anni residente in un paese della Valtellina, che studia però all’istituto agrario di Codogno (Lodi), focolaio dei contagi in Lombardia e Piemonte.

Venerdì 21 febbraio, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone in ospedale.

Il numero dei contagiati in Lombardia passa così a 89, ha reso noto il governatore della Regione, Attilio Fontana, a SkyTg24. “Quindi su base nazionale purtroppo si superano sicuramente i cento casi”, ha aggiunto.

Coronavirus, a Milano rinviate la fiera degli occhiali e quella del verde

E’ stata rinviata a settembre la fiera Myplant & Garden, il più importante salone professionale del verde in Italia in programma a Milano dal 26 al 28 febbraio. Lo rendono noto gli organizzatori sottolineando che la decisione è motivata dalla “gravità della situazione attuale” dovuta al coronavirus.

Anche il consiglio di amministrazione di Mido, la più importante manifestazione nel settore degli occhiali a livello mondiale in programma dal 29 febbraio al 2 marzo a Milano, ha deciso di posticipare l’edizione del 2020 tra fine maggio e la prima metà di giugno a causa della crisi causata dall’emergenza del coronavirus. Il rinvio è una decisione presa nel rispetto “della gravità della situazione attuale e in risposta ai nostri espositori e visitatori”, ha spiegato Giovanni Vitaloni, Presidente di Mido. “L’evoluzione della crisi sanitaria in atto nel nostro Paese non ci ha lasciato alcun dubbio nella determinante scelta di posticipare l’edizione 2020 di Mido. Abbiamo prontamente definito e individuato un periodo dell’anno che andasse incontro alle esigenze del settore dell’eyewear italiano e internazionale”. (Fonti: Ansa, SkyTg24)