Si registra un nuovo caso di coronavirus in Vaticano, questa volta a Santa Marta, la residenza del Papa.

Questa notizia arriva dopo che in Italia è stata raggiunta la quota record di oltre 10 mila positivi in un giorno.

Riportiamo di seguito, il comunicato stampa del direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

“Nei giorni scorsi i tre casi positivi tra residenti e cittadini dello Stato della Città del Vaticano sono guariti.

Nel frattempo – riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni – è stato individuato un altro caso di positività al Covid-19 tra i residenti dello Stato, a cui si aggiungono i positivi riscontrati tra le Guardie Svizzere.

Il malato, al momento asintomatico, è stato posto in isolamento, come anche coloro che sono venuti in contatto diretto con lui, e ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede” (fonte Ansa).