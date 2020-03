ROMA – Per la prima volta nella storia del nostro Paese, tutte le radio, nazionali, locali, in streaming e via app, suoneranno insieme l’inno di Mameli e tre canzoni simbolo dell’Italia. L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle 11:00. L’invito è quello di sintonizzarsi e affacciarsi alle finestre per cantare.

L’iniziativa si chiama “Le radio per l’Italia”, ed ha come obiettivo quello di far sentire gli italiani uniti nell’affrontare l’emergenza coronavirus, che per effetto del decreto del governo sta costringendo tutti a restare nelle proprie case.

All’iniziativa parteciperanno le emittenti radiofoniche nazionali: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio. Ma anche le emittenti locali aderenti all’Associazione Aeranti-Corallo ed all’Associazione Radio Locali FRT-Confindustria Radio Tv. (fonte FATTO QUOTIDIANO)