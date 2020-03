Coronavirus, in Veneto i casi salgono a 223. In 12 in terapia intensiva

ROMA – Solo saliti a 223 in Veneto i casi positivi al coronavirus, 27 in più del report precedente. Lo rende noto la Regione. Di questi, 87 appartengono al focolaio di contagio di Vo’, 42 a Treviso, 19 a Venezia, 12 a Limena, 5 a Mirano, 3 a Vicenza, 5 a Padova, 2 a Verona, 1 attribuito a Codogno. Per 47 casi è ancora in corso l’assegnazione epidemiologica ad un cluster specifico. I ricoverati complessivi sono 59, di cui 12 in terapia intensiva.

Coronavirus, oltre mille contagiati. 29 i morti, 50 i guariti. La Protezione Civile: “Non intasate il numero d’emergenza”

Superata quota mille. Sono 1.049 le persone che a sabato 29 febbraio risultano positive al coronavirus. A queste si aggiungono 29 persone decedute (otto le nuove vittime) e 50 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sono stati dunque 1.128 i contagiati. Questo l’ultimo bilancio fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

“Le persone ricoverate – dice Borrelli – sono il 38% delle persone malate “e il 10% in terapia intensiva. Il 52% degli ammalati di coronavirus sono in isolamento domiciliare”.

“Complessivamente – spiega Borrelli – la macchina della Protezione Civile ha coinvolto 1.700 uomini, di cui 800 nostri volontari”.

“Invitiamo – l’appello di Borrelli – a non intasare il numero di emergenza, contattate i medici di famiglia telefonicamente e i numeri di emergenza solo in caso di necessità”.

Capitolo mascherine. “Da più parti è stata avanzata l’esigenza di mascherine. Le stiamo cercando con i colleghi della Regioni. In particolare servono mascherine chirurgiche, ne stiamo recuperando tante, con numeri che confidiamo di incrementare”.

L’accordo con Google e YouTube.

“Ringrazio il ministro Speranza e il ministero – le parole di Borrelli – per l’importante accordo con Google e Youtube per mettere in evidenza l’informazione attendibile e certificata che si trova in rete”.

Fonte: Ansa.