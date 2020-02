VENEZIA – Continua ad aumentare il conto dei contagiati da coronavirus in Italia. Gli ultimi dati indicano 89 casi in Lombardia, 25 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, tre in Piemonte. E si contano i primi contagi anche a Venezia: si tratta di due anziani ricoverati nell’ospedale cittadino.

Tra i contagiati ci sono una cardiologa un infermiere ed un addetto alle pulizie dell’ospedale di Dolo dove era stato ricoverato l’uomo di Mira (Venezia) ora in terapia intensiva a Padova. Lo ha reso noto il Governatore del Veneto Luca Zaia, in una pausa dei lavori della task-force nella sede della Protezione civile. Per i due anziani a Venezia, Zaia ha detto “speravamo venissero da altrove ma sono veneziani doc quindi il virus c’è anche qui”.

Zaia ha anche annunciato la possibilità che i festeggiamenti per il Carnevale di Venezia vengano annullate. Alla domanda dei giornalisti ha risposto: “Ci sarà anche di più”. Si profila anche l’isolamento di Vo’ Euganeo (Padova). (Fonte: Ansa)