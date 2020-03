Coronavirus, sulle vetrine di Milano i post-it “tutto andrà bene”

ROMA – Tutto andrà bene. In questi giorni di emergenza coronavirus è partito da Brescia un anomalo flash mobile di post-it. Post-it che cercano di portare un po’ di ottimismo e che, dopo una prima apparizione a Brescia, sono poi stati avvistati anche a Bergamo e a Milano.

“Tutto andrà bene”, questa è la scritta, accompagnata anche da un cuoricino, che qualcuno ha lasciato sulle vetrine di alcuni bar e che è poi stata ripresa un po’ ovunque. Non è ancora chiaro di chi sia stata l’iniziativa, che però, come spesso accade all’epoca dei social, è diventata presto virale su Twitter con l’hashtag #tuttoandràbene.

Tra i primi a postare la foto del post-it la ‘BioProfumeria Cipria’ di Castenedolo, nel bresciano, e una farmacia dello stesso comune. Tutte e due le farmacie hanno voluto raccontare in una foto la loro gratitudine per chi ha avuto un pensiero piccolo ma comunque importante per loro. Dal piccolo comune della provincia di Brescia l’iniziativa in questi giorni di allerta si è espansa fino al capoluogo lombardo, dove alcuni post-it sono stati trovati in bar del centro, ai pali della luce e perfino nelle stazioni del metrò. E allora continuiamo a ripetercelo: tutto andrà bene.

Fonte: Agi.