Coronavirus, Viareggio in zona rossa dal 10 marzo. L’annuncio della Regione Toscana

Viareggio in zona rossa dal 10 marzo. Il territorio del comune di Viareggio (Lucca) sarà zona rossa Covid dal 10 marzo. Lo rende noto lo staff del governatore della Toscana Eugenio Giani dopo aver avuto un colloquio con il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

Coronavirus, il bollettino di lunedì 8 marzo: 13.902 nuovi casi e 318 decessi. Superata quota 100mila vittime

uperata quota 100mila vittime in Italia: 13.902 nuovi casi e 318 decessi. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 8 marzo, sulla situazione della pandemia.

Sono 13.902 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.081.368. Domenica i contagi sono stati 20.765.

Sono 184.684 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Domenica erano stati 271.336. Il tasso di positività è stabile al 7,5% (ieri era del 7,6%).

Ad oggi in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, ci sono 472.533 attualmente positivi, in calo di 329 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 2.508.732, con un incremento di 13.893 nelle ultime 24 ore.

2.700 i pazienti in terapia intensiva, 95 in più rispetto a domenica nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 231 (domenica erano 161). Nei reparti ordinari ci sono invece 21.831 persone, in aumento di 687 unità rispetto a doemnica.

Covid Marche: Fermo e Pesaro verso zona rossa

Covid nelle Marche, province Fermo e Pesaro verso zona rossa da mercoledì a domenica. Le province di Pesaro Urbino e di Fermo verso la zona rossa con un’ordinanza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

A renderlo noto con un post su facebook il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro: