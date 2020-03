Coronavirus, la virologa Gismondo (Sacco): “Richiamare medici in pensione? Meglio giovani”

ROMA – “Se è giusto richiamare i medici in pensione? Assumiamo piuttosto energie nuove che sono pronte, sapevamo che saremmo rimasti scoperti di medici e non solo in questo settore”.

Queste le parole, a Sky Tg24, di Maria Rita Gismondo, direttore del laboratorio di Virologia dell’ospedale Sacco.

“Dal 14 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 – racconta – abbiamo avuto 5 milioni e 18.000 casi, ovvero il 9% della popolazione italiana, con 300 morti dirette e da 4.000 a 10.000 indirette. Non voglio sminuire l’attenzione che c’è attualmente sul coronavirus, ma la problematica è rappresentata da una casistica appena superiore all’influenza stagionale. Il problema è più di organizzazione sanitaria perché stiamo avendo in un periodo molto breve molti casi critici”.

La direttrice ha inoltre fornito i numeri del Coronavirus: “Abbiamo avuto in Italia, ad oggi, 1.049 casi positivi di cui 615 in Lombardia, su un totale di 5.723 tamponi effettuati. Sono 29 i pazienti deceduti. I ricoverati stati 256 e 80 in terapia intensiva”.

“Sono d’accordo con la professoressa Gismondo – dice sempre a Sky Tg24 il viceministro Pierpaolo Sileri – servono nuove leve ma è utile anche richiamare i medici dalla pensione poiché hanno esperienza. Dunque, assumere sicuramente sì, formare il personale anche e acquistare il materiale necessario per fronteggiare il virus”.