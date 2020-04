Coronavirus virologo Pregliasco: “Fase 2? Manterrei il lockdown per mesi” (Foto archivio ANSA)

ROMA – Se la valutazione sulla fase 2 dell‘emergenza coronavirus dovesse basarsi solo su dati epidemiologici, e non sui problemi economici e sociali collegati, il virologo dell’università di Milano, Fabrizio Pregliasco, non avrebbe dubbi: “Manterrei il lockdown per mesi”.

Il virologo dell’Università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi in una intervista a La Stampa sottolinea di capire la necessità di una riapertura, ma aggiunge: “Se dovessimo decidere solo noi scienziati, faremmo durare il lockdown ancora molti mesi. Ma quella del governo è una decisione politica, che considera l’interazione di molti altri fattori oltre a quello epidemiologico”.

Il virologo Pregliasco parlando dell’emergenza coronavirus spiega di rendersi ben conto “che l’epidemia non causa solo decessi e contagi, ma anche una forte disgregazione sociale”, proprio per questo motivo la fase 2 dovrà essere attuata secondo un “piano coordinato” di riaperture: “Meglio di uno basato su riaperture diversificate da regione a regione”.

Il motivo, prosegue il virologo è che “aprendo dobbiamo immaginare che apriamo anche tanti rubinetti diversi: le aziende agricole, il settore metalmeccanico, le fabbriche e per questo dobbiamo essere consapevoli che ogni rubinetto che apre rischia di aumentare contatti e probabilità di nuove infezioni”.

Secondo il virologo, dunque, “si devono fare scelte che comportino il minor rischio possibile, per esempio scegliendo un procedimento coordinato con delle restrizioni decise a livello regionale, quindi è meglio attendere ancora un po’ ma, una volta stabilito di riaprire, che sia per loro una vera riapertura”. (Fonti: AGI, La Stampa)