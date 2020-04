Coronavirus, a Viterbo obbligo di coprire naso e bocca fuori casa

ROMA – Obbligo di coprire naso e bocca fuori casa. E’ in vigore a Viterbo l’ordinanza che obbliga di coprirsi con mascherine e foulard naso e bocca “all’interno di esercizi commerciali, in uffici aperti al pubblico o in qualunque altro luogo chiuso, diverso dall’abitazione privata”.

“Tale misura – si legge nell’ordinanza del sindaco Giovanni Maria Arena – precauzionale adeguata a proteggere se stessi e gli altri da contagio, dovrà essere rispettata ogniqualvolta ci si trovi in un esercizio commerciale, in un ufficio aperto al pubblico o in qualunque altro luogo chiuso, diverso dall’abitazione privata”.

“Considerato che le autorità sanitarie raccomandano di adottare tutte le misure necessarie a prevenire il fenomeno, compreso l’uso di mascherine – si legge nell’ordinanza – e considerato che a tal proposito l’amministrazione comunale di Viterbo ha acquisito un rilevante numero di mascherine per la loro distribuzione alla cittadinanza e che restano attivati tutti i canali per l’acquisizione di ulteriori approvvigionamenti, si è provveduto all’emanazione di tale provvedimento”.

“Dobbiamo proteggerci e dobbiamo proteggere le persone che incontriamo nei luoghi che necessariamente dobbiamo frequentare – ha sottolineato il sindaco Arena -. Pertanto dobbiamo coprirci naso e bocca. Con una sciarpa, un foulard. O meglio ancora, con una mascherina“.

E ancora: “A questo proposito ricordo che da ieri, nelle edicole dell’intero territorio comunale, vengono distribuite gratuitamente le mascherine che ci ha fornito la Regione Lazio. Come indicato dal Dipartimento della Protezione civile, si tratta di mascherine idonee per tutte le attività diverse dal settore sanitario”. (Fonte: Ansa).