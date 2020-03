ROMA – Voli cancellati per l’Italia causa emergenza coronavirus. Ryanair ha cancellato tutti i voli fino a sabato 9 aprile. Stessa misura adottata da Wizz Air, EasyJet e Jet2 anche fino al 26 aprile.

Ryanair, voli cancellati fino al 9 aprile

Ryanair cancella tutti i voli da e per l’Italia da sabato fino al 9 aprile dopo le ultime misure adottate dal governo italiano per il contrasto del coronavirus. Lo annuncia un portavoce della compagnia citato dall’agenzia britannica Press Association.

Jet2, voli cancellati fino al 26 aprile

La compagnia britannica low cost Jet2 ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi voli per l’Italia – fra i quali vari collegamenti con la Penisola da scali minori dell’Inghilterra e città diverse da Londra – fino al 26 aprile: ossia oltre il termine fissato dal decreto del governo italiano che dichiara l’intero territorio nazionale zona protetta. Si tratta dell’ultimo vettore a prendere una decisione del genere – motivata anche dallo ‘sconsiglio’ di viaggio del Foreign Office – dopo, fra gli altri, British Airways e Ryanair.

British Air cancella voli

La British Airways ha annunciato oggi lo stop di tutti i voli da e per l’Italia, in seguito alle decisioni adottate ieri dal governo italiano per l’intero territorio nazionale. Finora la compagnia di bandiera britannica si era limitata a cancellare parte dei suoi collegamenti fra il Regno e la Penisola a causa dalla diminuzione delle prenotazioni sullo sfondo dell’emergenza coronavirus e, successivamente, a cancellare i voli da e per Milano, Venezia e Bergamo.

EasyJet blocca i voli per l’Italia

Easyjet si aggiunge ai vettori che hanno deciso di sospendere tutti i voli da e per l’Italia: l’annuncio della grande compagnia low cost britannica è arrivato oggi pomeriggio, per ora sono cancellati tutti gli aerei in partenza o in arrivo negli aeroporti italiani per i prossimi due giorni, con successive revisioni previste fino al 4 aprile. Lo stop di EasyJet, dopo quello di British Airways e del colosso irlandese Ryanair, oltre che di Jet2, porta verso l’azzeramento temporaneo i collegamenti aerei fra Italia e Regno Unito.

Wizz Air sospende voli per l’Italia

La compagnia aerea low-cost ungherese Wizz Air ha annunciato la sospensione dei voli per l’Italia e Israele in seguito alle misure adottate dai due Paesi per l’emergenza coronavirus. I voli da e per 14 destinazioni in Italia sono sospesi da oggi al 3 aprile, ha sottolineato una nota della compagnia. Per quanto riguarda Israele, invece, il blocco dei voli è previsto dal 12 al 23 marzo dopo la decisione di imporre una quarantena di due settimane per tutti i viaggiatori che entrano nel Paese.

Di Maio: “Voli sospesi? Ricorderemo chi ci è stato vicino”

“Molti Paesi sospendono i voli” con l’Italia per l’emergenza coronavirus. “In futuro ci ricorderemo di tutti i Paesi che ci sono stati vicini in questo momento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in collegamento con La Vita in Diretta su Rai 1.

(Fonte ANSA)