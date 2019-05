ROMA – Niente da fare per Massimo Verdini, morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra 10 e 11 maggio a Corridonia (Macerata). Verdini, 46 anni, era alla guida della sua auto: nell’affrontare una curva la vettura ha sbandato ed è andata a sbattere su un pino. Per Massimo, che era solo a bordo, non c’è stato niente da fare.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 28, subito dopo il Passo del Bidollo. Dopo lo scontro (violento) con l’albero, la macchina di Vedini ha preso fuoco, per cui il conducente è finito carbonizzato.

Il corpo, ormai senza vita, àè stato recuperato dopo le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco did Macerata, è stato poi trasportato all’obitorio dell’Ospedale di Macerata. Ma per Massimo purtroppo non c’è stato niente da fare. (Fonte Il Resto del Carlino).