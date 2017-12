MACERATA – Un malore improvviso ha stroncato Francesco Sciarra, 39 anni, molto conosciuto in provincia per la sua passata attività di calciatore.

E’ successo lunedì mattina a Corridonia. Sciarra, che lavorava con la ditta di Corridonia Eurocarta, era andato a consegnare del materiale da ufficio alla scuola di Passo del Bidollo. Ma proprio davanti all’ingresso si è accasciato, perdendo i sensi. Subito è stato soccorso, i medici del 118 lo hanno rianimato e poi portato al pronto soccorso, dove è stato stabilizzato. In tarda mattinata la situazione è precipitata e per lui purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Ancora da chiarire le cause della morte, sulla quale si sta decidendo se condurre se condurre ulteriori approfondimenti clinici.

Come riporta il Resto del Carlino, Sciarra non aveva manifestato alcun sintomo che potesse far pensare a qualcosa di preoccupante.