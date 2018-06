VENEZIA – Un violento scontro frontale tra un’auto e un furgone avvenuto a Cortellazzo, vicino Venezia, il 9 giugno è costato la vita ad un giovane di 22 anni di Musile. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Matteo Montagner stava rientrando a casa dal lavoro in un ristorante di Jesolo quando ha impattato contro un furgone e la sua auto si è ribaltata. Ferito gravemente anche l’autista del furgone, che è stato trasportato all’ospedale San Donà.

Giovanni Cagnassi sul quotidiano La Nuova Venezia scrive che l’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di sabato, quando Matteo a bordo della sua Seat Ibiza si è schiantato frontalmente contro un furgone Volkswagen della Hausbrandt caffè:

“La Seat è rimbalzata dopo lo schianto oltre la strada, piombando ai bordi dei campi di mais, lungo il lieve pendio erboso. Lo stesso il furgone, a distanza di pochi metri dall’auto. Nell’abitacolo della Seat è rimasto intrappolato il 22enne Matteo Montagner che purtroppo ha perso la vita praticamente sul colpo. Ferito seriamente anche l’autista del furgone che ha riportato vari traumi ed è stato trasportato all’ospedale di San Donà per dei controlli. Sul posto era pronto ad atterrare l’elisoccorso del Suem, ma per Montagner purtroppo non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco di Jesolo hanno estratto il suo corpo ormai senza vita dalle lamiere contorte del veicolo”.