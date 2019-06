Cortemaggiore (Piacenza), donna incinta trovata morta in casa

ROMA – Una donna di 42 anni, al quinto mese di gravidanza, è stata trovata morta nella sua abitazione di Cortemaggiore, in provincia di Piacenza.

La procura di Piacenza ha disposto in queste ore l’autopsia sulla salma. A chiamare i soccorsi è stato il marito che è rientrato a casa trovandola nel letto priva di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza per effettuare i rilievi. Dai primi accertamenti pare non siano stati trovati segni di violenza sul corpo della donna e nemmeno tracce di effrazione sulla porta di casa.

Si ipotizza quindi un decesso per cause naturali legato a patologie di cui soffriva la donna. Disposta comunque l’autopsia che sarà determinante per confermare l’ipotesi investigativa.

Fonte: Ansa.