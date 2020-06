CORTEOLONA (PAVIA) – Investita e uccisa dall’auto guidata dal marito. E’ accaduto nella serata di sabato 13 giugno a Corteolona, in provincia di Pavia.

Intorno alle 21, informa la Provincia Pavese, una donna di 48 anni è stata travolta dall’auto del marito nel cortile di casa, in via XX settembre.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che per buona parte della notte hanno sentito in caserma l’uomo, 57 anni.

Secondo quanto ricostruito finora i due coniugi ieri sera avevano litigato. In casa c’era anche il figlio di 10 anni.

Al culmine della lite l’uomo è uscito di casa per salire in auto. La moglie lo avrebbe inseguito e, scrive il Corriere della Sera, si sarebbe aggrappata alla portiera, nel tentativo di fermare l’auto. Poi l’investimento.

Avrebbe spiegato ai carabinieri di non averla vista. Quando si è accorto di averla travolta si è subito fermato ed ha cercato di soccorrerla.

Il corpo della donna era incastrato sotto l’auto. Sono arrivati altri parenti, che hanno chiamato un’ambulanza del 118. Ma quando i sanitari sono arrivati non c’era ormai più nulla da fare.

L’uomo è stato portato al comando di Stradella (Pavia) per essere interrogato.

In stato di choc ha confermato quanto aveva dichiarato subito dopo la tragedia, e cioè di non essersi accorto della presenza della moglie dopo essere salito in macchina. L’uomo è ora indagato per omicidio colposo. (Fonte: Ansa)