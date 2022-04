Cortina d’Ampezzo, incendio in una mansarda in via Cianderies, nessun ferito

Cortina d’Ampezzo, Vigili del Fuoco impegnati dalla mattina di oggi, mercoledì 27 aprile, in via Cianderies che si trova nel borgo omonimo, per spegnere un incendio scoppiato in una mansarda completamente rivestita in legno.

I pompieri, provenienti da Pieve e da Belluno e aiutati dal personale volontario del Cadore, sono intervenuti con 3 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale, In tutto sono stati impegnati 24 operatori.

A fuoco una mansarda a Cortina d’Ampezzo

A prendere fuoco è stata la mansarda in legno di una tipica abitazione di montagna molto comune da queste parti. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme ed hanno evitato che si propagasse il rogo. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento di tutti i focolai.

I piani inferiori non hanno preso fuoco

I piani inferiori non hanno preso fuoco. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.