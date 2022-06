A Cortina d’Ampezzo un violento nubifragio con grandine e fortissime raffiche di vento si è abbattuto sulla cittadina. E’ questa la conseguenza di una tromba d’aria che ha colpito gran parte della provincia di Belluno. Il vento ha scoperchiato il tetto di una scuola media. Si è tratta di dieci-quindici minuti di tempesta che hanno fatto volare cartelli stradali, divelto lamiere e grondaie, abbattuto alberi sulla strada.

Cortina d’Ampezzo, tromba d’aria scoperchia tetto scuola media

A Cortina, il vento ha scoperchiato il tetto della scuola media Duca D’Aosta, problema che ha costretto l’istituto a restare chiuso nella giornata di oggi lunedì 6 giugno, in attesa di stilare l’elenco dei danni.

In rete circola il video girato da un gruppo di ragazzi che nelle ore della tempesta si trovavano in una pizzeria del centro, le cui vetrate affacciano sulla scuola danneggiata. I giovani hanno ripreso il momento in cui una delle lamiere più grosse si è staccata dal tetto.

Pioggia intensa anche nelle vallate vicino Cortina

Pioggia intensa e grandine anche sulle vallate vicine a Cortina. I vigili del Fuoco sono stati impegnati in decine di interventi.

Erano le 20 quando sulla valle si è scatenato un temporale con vento forte, che si è concentrato principalmente nella zona centrale di Cortina. La bufera ha abbattuto alcuni alberi di abitazioni private in via Spiga, che cadendo hanno bloccato la strada causando danni anche alla rete elettrica.